الخارجية المصرية: تصريحات اثيوبيا بشأن ملء سد النهضة "استفزازية"  

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، تصريحات الدولة الاثيوبية بشأن سد النهضة وتقاسم مياه النيل، بأنها "استفزازية"، فيما لا تزال المفاوضات بين البلدين "متعثرة".

وأعلن الوزير شكري خلال مداخلة لبرنامج تلفزيوني حكومي، أن بلاده لا تريد حربًا مع اثيوبيا، فيما تسعى القاهرة إلى عقد جلسة علنية مع مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، بخوص السد المائي.

وجاءت تصريحات الوزير المصري شكري، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو أمس، والذي قال فيها، أن بلاده ماضية في ملء السد في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر.

واعتبر غاشو، أن ذهاب مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن "لا تأثير له"، قائلاً: إن "القاهرة تلعب مقامرة سياسية، كأنها تتوقع الحرب".

فيما قال شكري: إن "القاهرة لجأت إلى مجلس الأمن؛ لكي نمنع تلك الإجراءات الأحادية بشأن ملء السد"، مضيفًا أن المداولات تتم في مجلس الأمن بشكل غير رسمي.

وفي حال بدأت أديس أبابا ملء سد النهضة، أوضح شكري، أن اعضاء مجلس الامن سيتناولون الازمة بالسرعة الواجبة، في حين، نفى أن يكون لمصر دورًا في التوتر الحالي على الحدود السودانية الإثيوبية.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، أعلنت الجمعة، تقدمها طلب إلى مجلس الامن الدولي، بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت أديس أبابا في وقت سابق، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من سد النهضة، فيما لا تزال المفاوضات بين الدول المستفيدة من مياه السد (مصر والسودان واثيوبيا)، متعثرة حتى الآن، وسط تبادل الاتهامات لكل طرف بـ"التعنت".

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