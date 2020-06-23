أزمة كورونا تكلف قطاع النقل خسائر تقدر بـ 11 مليون دولار أسبوعياً

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة النقل والمواصلات، في بيان صحفي مشترك، أصدراه، اليوم الثلاثاء، إن خسائر قطاع النقل والمواصلات المباشرة والأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر في الضفة الغربية جراء جائحة كورونا أسبوعيا، تقدر بحوالي 11 مليون دولار أميركي.

وأوضح البيان، أنه على إثر حالة الطوارئ المعلنة منذ تاريخ 5/3/2020 جراء جائحة كورونا، التي منعت كليا مركبات النقل العام للركاب من التنقل بين المحافظات وبين مراكز المدن والبلدات والقرى التابعة لها، والتي عادت لتسمح جزئياً أو كلياً بالحركة منذ منتصف أيار، أدى إلى خسائر في قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية بشكل مباشر تقدر بحوالي 4 ملايين دولار أميركي أسبوعياً، أما الأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر مثل بيع قطع الغيار، وتأجير المركبات، وصيانة وإصلاح المركبات وغيرها فقد بلغت خسائرها حوالي 7 ملايين دولار أميركي أسبوعيا.

قطاع النقل والمواصلات أحد روافد الاقتصاد الفلسطيني

يشكل قطاع النقل والمواصلات في فلسطين ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 286 مليون دولار أميركي للعام 2019 بمعدل نمو بلغ 18% عن العام 2018، وتتشكل القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات من مكونين رئيسيين وهما قطاع النقل داخل المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع لمنشآت ذات عنوان ثابت، والنقل خارج المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع للأفراد وليس لمنشأة ذات عنوان ثابت، وتعتبر وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل داخل المنشآت هي "المنشأة" حيث بلغ عدد المنشآت في قطاع النقل 756 منشأة، فيما تعتبر "المركبة" هي وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل خارج المنشآـت حيث بلغ عدد المركبات العاملة10,979 مركبة.

51% نسبة مساهمة قطاع النقل خارج المنشآت من إجمالي القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين

بلغت نسبة مساهمة القطاع خارج المنشآت 51% من مجمل القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين للعام 2019، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع داخل المنشآت 49% للعام نفسه، وهذا ما يشير إلى أهمية القطاعين وتأثيرهما المتقارب على مساهمة قطاع النقل والمواصلات بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق ما جاء بالبيان.

قطاع النقل خارج المنشآت يشغل حوالي 67% من إجمالي العاملين في قطاع النقل والمواصلات في فلسطين

بلغ عدد العاملين في قطاع النقل والمواصلات للعام 2019 في فلسطين 17,413 عاملا، منهم 11,587 عاملا في قطاع النقل خارج المنشآت بنسبة تشغيل للعاملين بلغت 67% من إجمالي العاملين في قطاع النقل والمواصلات و5,826 عاملا في قطاع النقل داخل المنشآت بنسبة تشغيل للعاملين بلغت 33% من العاملين في قطاع النقل والمواصلات.

انخفاض في القيمة المضافة لقطاع النقل (خارج المنشآت) في العام 2019 بنسبة 4.6%

بينت نتائج مسح النقل خارج المنشآت 2019، حسب البيان، أن القيمة المضافة لقطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين بلغت 145 مليون دولار أميركي منها 131 مليون دولار أميركي في الضفة الغربية و14 مليون دولار أميركي في قطاع غزة، حيث بلغ نصيب مركبات نقل الركاب العمومية من القيمة المضافة 95%، فيما بلغ نصيب مركبات النقل البري للبضائع 3%، أما مركبات نقل الركاب الخصوصية فكان نصيبها من القيمة المضافة 2%.

كما أظهرت نتائج مسح النقل خارج المنشآت 2019 أن عدد المركبات العاملة في هذا القطاع بلغ 10,979مركبة في فلسطين، منها 8,367 مركبة في الضفة الغربية و2,612 مركبة في قطاع غزة، وبلغ عدد العاملين في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين 11,587 عاملاً، منهم 8,873 عاملاً في الضفة الغربية، و2,714 عاملاً في قطاع غزة، كما بلغت قيمة إجمالي تعويضات العاملين بأجر لقطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين 41 مليون دولار أميركي منها 38 مليون دولار أميركي في الضفة الغربية و3 ملايين دولار أميركي في قطاع غزة.

وعند مقارنة النتائج الرئيسية لعام 2019 مع نتائج عام 2018 لأهم المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في البيان المشترك، يلاحظ أن هناك انخفاض في عدد المركبات بنسبة 3% وانخفاض عدد العاملين بنسبة 9%، ويعزى السبب في ذلك إلى انخفاض عدد المركبات المنتسبة لمكاتب التاكسي ضمن فئة مركبات النقل العمومي في الضفة الغربية حيث انخفض عدد المركبات الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 4%، ما أدى إلى انخفاض على مستوى فلسطين في كل من الإنتاج بنسبة 4%، وفي الاستهلاك الوسيط بنسبة 4%، وفي القيمة المضافة بنسبة 5%.