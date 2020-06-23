الحزب الجمهوري يوقع على وثيقة يدعم بها خطة "الضم" الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء الحزب الجمهوري الامريكي وقعوا على وثيقة دعم كامل لحكومة الاحتلال بشأن خطة "ضم" الاغوار والضفة المحتلة لها.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية "كان"، أن الوثيقة نصت على أن الحزب الجمهوري ملتزم بحق (اسرائيل) في اتخاذ قرارات للحفاظ والدفاع عن حدودها التي احتلتها من أرض فلسطين.

وأشارت إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري أيدوا (إسرائيل) بأن لها الحق في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن سيادتها، دون أي ضغوط.

وأوضحت أن الحزب أبدى دعمه الكامل لمشروع "الضم" التصفوي، استنادًا لخطة ترامب نتنياهو "صفقة القرن"، مبينةّ أن مسؤولو الحزب شنوا هجومًا "لاذعًا" على القيادة الفلسطينية التي رفضت الخطة.

ولفتت الهيئة، إلى أن ادارة ترامب تجري اجتماعات ونقاشات مع حكومة نتنياهو بشأن تنفيذ مشروع "الضم" الجديد، بحيث تتم عملية "الضم" على مراحل وبصورة تدريجية.