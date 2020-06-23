السعودية: الحج لهذا العام لمن هم اقل من 65 عاماً

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وذكر أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".

وقال إن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.