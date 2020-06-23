"القوات المسلحة اليمنية" تكشف تفاصيل العملية العسكرية الموسعة في الرياض

أعلن المتحدث باسم "القوات المسلحة اليمنية" العميد يحيى سريع، عن استهداف العاصمة السعودية "الرياض" بصواريخ بالستية وطائرة مسيًّرة.

وأوضح سريع بان "أنصار الله" استهدفت وزارة الدفاع والاستخبارات السعوديتين وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكريةً في الرياض وجيزان ونجران".

وجاء ذلك في بيان مفصل عن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية موسعة في السعودية.

وقال بيان القوات المسلحة اليمنية: "نفذنا بتوفيق من الله العملية الهجومية الأكبر "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودي،" موضحاً البيان أن "عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكريةً في الرياض وجيزان ونجران".

وأضاف "العملية تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" "وذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير".

وحذّر القوات المسلحة اليمنية، التحالف السعودي الاماراتي من مغبة التمادي في بغيه وعدوانه وإجرامه وممارسة حصاره الاجراميّ".

وأكدت على حق القوات المسلحة اليمنية المشروع والثابت الذي يحتمه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والوطني في الدفاع عن اليمن".

وقال: "سننفذ المزيد من العمليات العسكرية الأشد والأقوى حتى رفع الحصار ووقف العدوان وتحقيق الحرية والاستقلال".

وأقر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي، تركي المالكي، بان الجيس واللجان الشعبية اليمنية استهدفوا السعودية منذ أمس بـ8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية.

وقال المالكي: "إن أنصار الله المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق ( 22 يونيو 2020 م ) بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها" وفق البيان.