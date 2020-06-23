طرق التخلص من النمل في الصيف (3 خطوات بسيطة وسهلة)

نشرت العديد من المواقع التي تعنى بشؤون المرأة 3 طرق لـ التخلص من النمل في الصيف في ظل انتشار النمل بشكل كبير في هذا الفصل.

ويعاني الملايين من الناس لا سيما النساء من انتشار النمل في منازلهم في فصل الصيف لذلك فإنهن يبحثن بشكل كبير عن طرق التخلق من النمل في الصيف.

ووفقًا لموقع "هن" الذي نشر الخبر قال هناك 3 طرق سهلة للقضاء على النمل.

طرق التخلص من النمل في الصيف

أولًا: عقار أكتومثرين

وهو عقار لعلاج الجرب يتم رشه في المناطق المختلفة من المنزل وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء، وأهم ما يميزه هو أنه غير ضار على الأطفال والحيوانات.

ثانيًا: الزيوت العطرية

تطرد الزيوت العطرية مثل زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي، النمل من المنزل. ينصح بوضع قطرات من الزيوت العطرية على قطعة قطن ومسح أماكن تواجد النمل.

ثالثًا: الخل

يتم وضع نصف كوب من الخل داخل كمية من الماء، ويتم مسح جميع أركان المنزل به.