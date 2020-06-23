أمين منظمة التعاون الإسلامي الشيخ العثيمين يعلق على قرار السعودية بشأن الحج

علق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين على قرار المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج 1441ه وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت المملكة قررت اقتصار موسم الحج لهذا العام على عدد محدود ضمن إجراءات احترازية صارمة بسبب كورونا من أجل إقامة الشعيرة الإسلامية بشكل آمن.

حيث رحب يوسف العثيمين بقرار المملكة السعودية قائلًا: "إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها السعودية.

وثمّن الأمين العام "العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم"، مؤكداً أن ذلك هو النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين"، ومنوهاً بالتوسيعات العملاقة للمشاعر المقدسة، والقدرات الكبيرة التي تملكها المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج في أشد الظروف قسوة.

موسم الحج 1441ه

وقال العثيمين إن تنظيم شعيرة الحج لهذا العام، في ظل استمرار الجائحة وعدم وجود علاج يحفظ للجميع سلامتهم، يضع المملكة العربية السعودية، أمام مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة، حيث إن حفظ النفس هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية،وهو الأمر الذي يدعوالمملكة لاتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تستند إلى المعطيات الصحية الراهنة والقواعد الفقهية الراسخة، وتتماهى مع الرخص الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده عندما يصعب أداء العبادات أو المناسك.

وأضاف العثيمين بأن نسبة كبيرة من الحجاج هم في العادة من كبار السن، وممن يُخشى عليهم من هذه الجائحة فيما لو قدموا للحج، منوهاً بإعلان بعض الدول الإسلامية عدم إرسال مواطنيها للحج هذا العام خوفاً على سلامتهم.

وختم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تصريحه بالتأكيد على دعم المنظمة للقرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية مراعاة لسلامة وصحة المسلمين.