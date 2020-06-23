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اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا اليوم ..فهل سيصدر عنه قرارات ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:30 - 23 يونيو 2020
الجامعة العربية3 الجامعة العربية3
تقارير
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من المقرر ان يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء 23/6/2020، اجتماعاً طارئاً لاتخاذ موقف موحد وقرارات من شأنها أن تنقذ ليبيا من التدخل التركي المتصاعد بها ، وسط تساؤلات من جدوى الاجتماع وقدرته في اتخاذ قرارات حاسمة .

دبلوماسيون قالو ان هناك آمالا بأن يخرج الاجتماع بقرار واضح يدين التدخل التركي، لكنهم عبروا عن شكوكهم في أن يتبع القرار إجراءات عملية لإحلال السلام في ليبيا وإنهاء الدور التركي بها.

أفاد مسؤول دبلوماسي في الجامعة بأن "وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية بشأن موضوع سد النهضة الإثيوبي"، حيث سيطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري وزارء الخارجية العرب بشأن آخر مستجدات الوضع بالنسبة لموضوع سد النهضة.

وكانت مصر دعت، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلّقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل مصدر توترات إقليمية وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء.

وفي اليوم نفسه تلقّت الأمانة العامة طلبا مصرياً لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية سارعت حكومة الوفاق الليبية إلى إعلان رفضها المشاركة فيه.

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