سبب ادخال ملابس "البالة" إلى قطاع غزة

أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني يوم الثلاثاء سبب السماح لإدخال الملابس المستخدمة "البالة" إلى قطاع غزة رغم خطورة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشرت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن قرار السماح بإدخال ملابس "البالة" سيكون مؤقتًا، لعدم تكبيد التجار الذين استوردوا هذه الملابس مزيدًا من الخسائر المادية، كونها محجوزة في المعابر منذ فترة بسبب فيروس "كورونا" وثمنها مدفوع.

وأشارت إلى أن القرار سيتم تقييمه بشكل دوري ودائم، لافتة إلى أنه يأتي دعمًا للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام التجار بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وتنص الإجراءات على أن يتم حجز الملابس المستخدمة لمدة 48 ساعة وغسلها قبل عرضها للبيع حسب البروتوكول المعد من وزارة الصحة، إضافة لارتداء العمال كفات شديدة التحمل، ومراييل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضاعة من الحاويات.