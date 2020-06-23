ايران تعلن نجاحها في توطين 70% من تصنيع الطائرات والمروحيات

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، توطين نحو 70% من أجزاء كبيرة من صناعة الطائرات والمروحيات ايرانية الصنع.

ووفقًا لوكالة فارس الايرانية، فإن النائب أبو الفضل أبو ترابي أشار إلى أن وزير الدفاع قدّم لنواب مجلس الشورى الإسلامي، تقريرا عن قدرات البلاد الدفاعية في مختلف المجالات الدفاعية.

وأضاف: "وزير الدفاع صرح بأنه في ظل الجهود المبذولة على مدى الأعوام الأربعين الماضية، فقد بلغنا اليوم نقطة بحيث يتم إنتاج أكثر من 70% من أجزاء الطائرات والمروحيات داخل البلاد".

وحسب وزير الدفاع، فنجاح إيران في تصنيع وإنتاج أجزاء الطائرات "يأتي في الوقت الذي تمتلك فيه إيران العديد من أنواعها".