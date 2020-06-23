تحذير من سحابة غبار ضخمة من افريقيا تجاه المكسيك

حذر خبراء الطقس أن سحابة غبار عملاقة ستصل إلى المكسيك اليوم الثلاثاء، من الصحراء الكبرى في أفريقيا، بعد عبور المحيط الأطلسي.

نشرت المعلومات ذات الصلة مجموعة التنسيق الوطني للحماية المدنية على تويتر لتحذير سكان البلاد.

وفقًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وصل غبار الصحراء إلى أمريكا الوسطى، وللمرة الأولى، رصدت الظاهرة الطبيعية في المحيط الأطلسي في 18 يونيو/ حزيران.

وقد حدثت ظواهر مماثلة من قبل، يجب أن يكون لدى المواطنين المكسيكيين معدات حماية شخصية في حالة ظهور غبار قادم من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.