حماس توجه نداءً ثوريًا للجماهير الفلسطينية والعربية وتحذر من الخطر قادم

دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى ثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان رفضًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها: "فلنهب يا شعبنا ويا أمتنا، ولتكن هبتنا ثورة جماهيرية عارمة في كل مكان، ليعلم العدو ومن خلفه أن في فلسطين رجالًا، وفي الأمة أبطالًا سيحمون الأرض والإنسان والمقدسات، رجال قادرون على لجم هذا العدو وصده حماية للتاريخ والقضية والأرض والشعب".

وأوضحت الحركة، أن ضياع الأرض يعني ضياع الإنسان، وانتهاك الحرمات، واستباحة الديار، ونهب الثروات، لافتًا إلى أن المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات كافة ضد قرار الضم واجب ديني وأخلاقي ووطني".

وأضافت: "إن مؤامرة سرقة الأرض هي امتداد لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948م، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبناء الأمة في كل مكان لصد هذه المؤامرة فإن الخطر القادم كبير وكبير جدًا ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها".

وطالبت الجماهير للثورة قائلة: "ليكتب التاريخ أن هذا الجيل من شعب فلسطين وشعوب الأمة قد حمى أرضه ومقدساته، وأفشل العدوان والمؤامرات مهما بلغت الأثمان".