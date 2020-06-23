ترامب يتهم أوباما بالخيانة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء23/6/2020، الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما بـ"الخيانة العظمى"، لتعرض حملته الانتخابية للمراقبة في عام 2016 ، وتابع " "هذه خيانة عظمى، وقد قلت ذلك في السابق، فقد تجسسوا على حملتنا، واستمعوا وتنصتوا على حملتنا، وقد قلت ذلك في السابق، وقد ثبت ما قلته".

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت في مقابلة مع شبكة "سي بي إن" نيوز، قائلا:

ترامب تحدث أكثر من مرة عن مراقبة حملته الانتخابية في 2016، وتم فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2016- 2017، في عهد الرئيس الديمقراطي أوباما.

وأطلقوا على العملية تسمية "إعصار تبادل النيران"، حيث كانوا يسعون للبحث إن كان هناك مرشح رئاسي يتواطأ مع السلطات الروسية للفوز بالانتخابات.

وفي وقت لاحق، تم التحقيق بالأمر عن طريق المدعي الخاص المستقل روبرت مولر، والذي توصل في ربيع عام 2019 إلى استنتاج، مفاده أنه لا يوجد دليل على مثل هذه المؤامرة.