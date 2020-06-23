"أنصار الله" تعلن تنفيذ "عملية واسعة" بالعمق السعودي

شنت جماعة أنصار الله اليمنية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة في عمق المملكة العربية السعودية دون أن تعلن المملكة عن اضرار أو خسائر بشرية أو مادية في الأرواح.

وكان المتحدث باسم أنصار الله يحيى سريع قال: "إن الجماعة نفذت "عملية واسعة في العمق السعودي"، مشيراً إلى أنّهم سيصدرون بياناً "هاماً" خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم.

وفي ذات السياق أعلن التحالف السعودي الإماراتي عن تمكن قواته من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" من صنعاء باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وزعم المتحدث باسم التحالف السعودي الاماراتي "تركي المالكي" أن أنصار الله تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة".

وقال: "هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة، والتي كان آخرها مساء أمس (الإثنين) وفجر اليوم (الثلاثاء) بإطلاق 8 طائرات من دون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".