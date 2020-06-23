الذهب في مصر يسجل ارتفاعاً قياسياً

سجلت أسعار الذهب في مصر أرقاماً قياسية بالأمس الاثنين 22/6/2020 عقب ارتفاع الأسعار عالميا ، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 لـ 787 جنيها.

نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية إيهاب وصفي قال : أسعار الذهب في مصر تواصل كسر مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت بنحو جنيهين، موضحاً ان الارتفاع يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية بنحو 8 دولارات لتسجل 1757 دولار للأوقية"

وقال وصفي ان أسعار الذهب عيار 21 حققت نحو 787 جنيه، وعيار 18 نحو 674.55 جنيه، وعيار 24 حققت نحو 899.40 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات ، بنحو 5 جنيهات في الجرام الواحد، تزامنا مع صعودها عالميا بنحو 7 دولارات.