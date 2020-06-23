سبب اخلاء البيت الأبيض الأمريكي بشكل مفاجئ

أعلنت السلطات الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين اخلاء البيت الأبيض بشكل مفاجئ وضمن اجراء غير معتاد.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن سبب إخلاء البيت الأبيض الأمريكي جاء من فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض.

وطلبت الخدمة السرية من أعضاء السلك الصحفي مغادرته على الفور دون تفسير |او توضيح يذكر.

يُشار إلى أن مظاهرات عنيفة كانت تدور في ميدان حديقة لافاييت، الواقعة في محيط البيت الأبيض، ويحاول المتظاهرون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة.

محاولة المتظاهرين اسقاط تمثال جاكسون دفع الشرطة الأمريكية لطرد المتظاهرين خارج الحديقة ورشهم برذاذ الفلفل.