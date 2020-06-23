تحديث اولاً بأول ..تردد قناة روسيا اليوم RT Arabic على النايل سات 2020

يتابع المواطنون في الوطن العربي قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية، ويبحث المواطنون عن تحديث قائمة تردداتها على القمر الصناعي النايل سات، وطالبت القناة من جمهورها ومتابعيها في كل مكان في الوطن العربي بضرورة ضبط الترددات الجديدة لها للتمتع بمشاهدة حصرية وجودة عالية للقناة.

حيث تعتبر قناة روسيا اليوم ضمن القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية في الوطن العربي، وتهتم بعرض الأخبار العربية الدولية المصرية والفلسطينية والأردنية والسودانية والليبية، وكافة دول العالم.

قناة "RT Arabic" الفضائية هي هيئة إخبارية إعلامية ناطقة باللغة العربية تابعة الى مؤسسة "تي في – نوفوستي" المستقلة غير التجارية. بدأت القناة البث في 4 مايو/أيار عام 2007. يتضمن برنامج بث القناة أخبارا سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجولات في الصحافة وبرامج دورية وأفلاما وثائقية وتحقيقات مصورة.

قناة روسيا اليوم انتقل تردد قناة روسيا اليوم من التردد 10892 إلي تردد 11373 ، أو التردد 12685 افقي 27500 .