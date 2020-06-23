طقس هيوستن أمطار غزيرة وعواصف رعدية قاتلة

يشهد طقس هيوستن وهي أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية انطار غزيرة جدًا تسببت بغرق عدد من الشوارع الرئيسية اضافة إلى سلسلة من العواصف الرعدية القاتلة..

وتتعرض هيوستن منذ أمس الاثنين لسلسلة من العواصف الرعدية الشديد تستمر لمدة اسبوع كامل..

ووفقًا لوسائل الاعلام الأمريكية فإن الأمطار بلغت في شوارع هيوستن ما يقرب من ثلاث بوصات من الامطار ما أدى لغرق الشوارع وتوقف الحياة في المدينة.

عاصفة هيوستن

وأوضحت أن العديد من الطرق في مقاطعة هاريس وقعت تحت سقوط الأمطار بغزارة حتى الساعة 1:30 مساءً حيث سجلت قرى ومدن هيوستن الكبرى ما لا يقل عن بوصة واحدة من الأمطار في غضون ساعات فقط.

وأشارت إلى أن بعض القرى في هيوستن أبلغت أن نسبة الأمطار وصلت إلى ثلاث بوصات جنوب وجنوب شرق المدينة.

ومن المتوقع أن تستمر عاصفة هيوستن أسبوع كامل في المدينة الأمريكية، وستتضمن تلك الفترة هطول أمطار غزيرة على مدار أيام ثلاثة بدأت من ليلة الاثنين حتى ليلة الأربعاء.