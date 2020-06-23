مهجة القدس: الأسير مهند أبو عيشة يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد مهند محمود محمد أبو عيشة (40 عاماً)؛ من بلدة بيت وزن قضاء مدينة نابلس، أنهى ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/06/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (30) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير مهند أبو عيشة ولد بتاريخ 25/05/1980م؛ وهو أعزب؛ ويعتبر أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني وعضو الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون، ويقبع حالياً في سجن ريمون.