سعوديون يتوصلون لمادة نباتية تقضي على فيروس كورونا بعد 30 ثانية فقط

ذكرت وسائل اعلام سعودية أن فريق بحثي من جامعة سعودية توصل لمادة تستطيع القضاء على فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 30 ثانية فقط.

ووفقًا لصحيفة "أنحاء" السعودية: فإن الفريق أعد دراسة علمية لاستخلاص مادة نباتية غير ضارة للقضاء على فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يبدأ باستخدام النبتة لتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات الممرضة خلال 30 ثانية.

وأظهرت الدراسة قدرة فعالية المادة النباتية المستخلصة في القضاء على فيروس كورونا والفيروسات المشابهة بمعدل سُميِّة (صفر) على الخلايا من عينة الدراسة.

نبتة تقضي على كورونا في 30 ثانية

كما أثبت المشروع البحثي الذي جرى في كلية الطب والصيدلة بجامعة أم القرى، بأن المادة آمنة وغير ضارة وليس لها أي تأثيرات جانبية على الخلايا الحية.

من جانبه، صرح رئيس الفريق البحثي سامي أشقر، بأنه "تم إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وأشار الأشقر إلى أن المادة النباتية المستخلصة أثبتت قدرتها في الحد من انتشار الفيروسات، والبكتيريا المستعصية أو ما يعرف بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي هي المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة مثل بكتيريا (CRPA) أو (MRSA).

وأثبتت المادة المستخلصة حديثا قدرتها على تطهير الأرضيات والأسطح الصلبة كالطاولات والأبواب والنوافذ وغيرها، وتقليل العدوى أثناء ملامسة الإنسان لها.