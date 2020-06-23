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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 23/6/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:45 - 23 يونيو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 23/6/2020، ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي والدينار الاردني .

ونظراً للوضع الاستثنائي للاقتصاد الفلسطيني والذي تأثر بفرض مزيداً من الحصار الاقتصادي وخاصة بعد رفض السلطة تسلم اموال المقاصة ، وتأثيرها على صرف الرواتب ، بالإضافة الى ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في الضفة المحتلة .

"فلسطين اليوم" تنقل لكم سعر الجرام الذهب بأخر تحديث وفق المتداول اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بسوق المال الفلسطيني بكل من الشيكل وكذلك الدينار الأردني وذلك بكل تفاصيل ملف الذهب اليوم في فلسطين.

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