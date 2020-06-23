تحظى أسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-6-2020 على أهمية كبيرة جدًا من قبل الأتراك والمستثمرين.

وهناك سببين لهذا الاهتمام العالمي والكبير في سعر الذهب في تركيا أولهما: سبب عالمي يتعلق بمكاسب الذهب التي جعلته بالعام 2019 والعام 2020 أفضل ملاذ كأصل استثماري على الساحة.

أما السبب الثاني في الاهتمام بأسعار الذهب هو التراجع بقيمة الليرة التركية الذي جعل بريق الذهب يزداد لمعان وسط ركود اقتصادي محلي وعالمي جعله الأفضل لادخار قيمة الأموال بتركيا وخارجها

وفي هذه المقالة سنتعرف على كافة تفاصيل سعر الذهب اليوم بتركيا الثلاثاء 23-6-2020.

أسعار الذهب اليوم في تركيا

وجاءت أسعار الذهب في تركيا على النحو التالي:

سعر بيع الذهب بدون مصنعية اليوم في اسطنبول

* سعر الذهب عيار 24 قيراط للجرام الواحد بتركيا: 386.45 ليرة.

* سعر الذهب عيار 22 قيراط للجرام بتركيا: 354.25 ليرة.

* سعر الذهب عيار 21 قيراط للجرام بتركيا: 338.14 ليرة.

* سعر اليوم لعيار 18 قيراط للجرام بتركيا: 289.84 ليرة.

سعر بيع الذهب بالمصنعية اليوم في اسطنبول

* سعر بيع الذهب عيار 24 + المصنعية: من 425 – 460 ليرة.

* سعر بيع الذهب عيار 22 في اسطنبول+ المصنعية: من 390 – 425 ليرة.

* سعر بيع الذهب عيار 21 في اسطنبول+ المصنعية: من 380 – 410 ليرة.

* سعر بيع الذهب في اسطنبول عيار 18 بالمصنعية: من 330 – 370 ليرة.

أسعار بيع الذهب عيار 21 قيراط

- سعر بيع الذهب عيار 21 قيراط+ المصنعية اليوم في تركيا: من 370 – 420 ليرة.

- سعر شراء الذهب مع خصم المصنعية لعيار 21 اليوم بتركيا: من 325 – 330 ليرة.

سعر أونصة الذهب اليوم في تركيا

- سعر أونصة الذهب بالليرة التركي من العيار 24 قيراط: 11,796.09 ليرة.

- سعر أوقية الذهب بالليرة التركية من العيار 22 قيراط: 10,828.81 ليرة.

- سعر أونصة الذهب اليوم بالليرة التركية عيار 21 قيراط: 10,321.58 ليرة.