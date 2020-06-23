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الاحتلال يهدم منزل مواطن بحي سلوان جنوب المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:28 - 23 يونيو 2020
هدم هدم
تقارير
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هدمت بلدية الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء 23/6/2020، منزل يعود لعائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

مركز معلومات وادي حلوة في سلوان قالت أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة ، حاصرت منزل المواطن محمد الرجبي بالكامل بحي البستان في البلدة وشرعت بعملية هدم يدوية للبناء.

وبينت عائلة الرجبي أن طواقم بلدية الاحتلال بدأت بعملية هدم منزلها بآليات هدم يدوية، حيث لا يوجد امكانية لوصول الياتها الى موقع المنزل، وتقوم في هذه الأثناء بقص اسقف المنزل، وهي طريقة هدم جديدة.

ويشار الى ان محكمة الاحتلال أمهلت العائلة مهلة انتهت الاسبوع الماضي لتنفيذ قرار الهدم بيدها، الا ان العائلة رفضت ذلك حتى لا يكون الهدم الذاتي سابقة تستخدم في حي البستان والمهددة منازله بالهدم لصالح المشاريع الاستيطانية.

 

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