سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 23/6/2020

سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 23/6/2020 مقابل الليرة السورية يشهد تذبذباً رغم رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بدء تطبيق قانون القيصر العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا والجهات المتعاونة معها، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

المصرف المركزي السوري حدد في وقت سابق من بداية الاسبوع ، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً مقابل الليرة اليوم الثلاثاء 23/6/2020:

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 3000-3100 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 3000-3150 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2600 مبيع و 2725 شراء ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء23/6/2020

*سعر الدولار في سوريا704.00 ليرة سورية

*سعر اليورو في سوريا771.58 ليرة سورية

*سعر الجنيه الاسترليني في سوريا858.84 ليرة سورية

*سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية505.24 ليرة سورية

*سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية103.48 ليرة سورية

*سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية487.78 ليرة سورية

*سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية2279.42 ليرة سورية

*سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية187.43 ليرة سورية

*سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية992.95 ليرة سورية

*سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية1864.41 ليرة سورية

*سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية191.66 ليرة سورية

*سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية:193.38 ليرة سورية

*سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية1830.95 ليرة سورية

*سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية44.50 ليرة سورية

*سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية653.70 ليرة سورية

*سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية728.63 ليرة سورية

*سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية73.20: ليرة سورية

*سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية:462.07 ليرة سورية

*سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية :99.11 ليرة سورية

*سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية: 9.89 ليرة سورية

*سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية :46.56 ليرة سورية