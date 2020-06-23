فيديو جديد لشرطي أمريكي يخنق مواطناً من أصل أفريقي اثناء القبض عليه بالأمس

مقطع فيديو جديد لشرطي أمريكي يخنق أحد المواطنين من أصل أفريقي تم تداوله بالأمس بين نشطاء التواصل الاجتماعي خلال إلقاء القبض عليه.

الفيديو يُظهر ويظهر ضابطا يقوم بخنق شاب من أصل أفريقي في مدينة نيويورك بمساعدة زملائه الآخرين الذين قاموا بضربه على ظهره.

مفوض شرطة نيويورك قال إن "المساءلة في مجال عمل الشرطة أمر ضروري وبعد تحقيق داخلي سريع تم وقف الضابط المتورط (عن العمل) مع إيقاف راتبه".

وأضاف أن الإجراء كان ضروريا "رغم أن التحقيق مازال جاريا"، للالتزام بالشفافية.

ويشار الى ان الولايات المتحدة حركة غير مسبوقة من التظاهرات، التي تخلل بعضها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، منذ مقتل جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض مطولا على عنقه في 25 مايو/ أيار الماضي.