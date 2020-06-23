وزيرة الصحة : تسجيل 33 حالة جديدة بكورونا اليوم يرفع إصابات فلسطين لـ1229

أعلنت وزيرة الصحة برام الله الدكتورة مي كلية اليوم الثلاثاء 23/6/2020، عن تسجيل 33 حالة جديدة بفيروس "كورونا" جلهم من الخليل موزعة بين تفوح وحلحول والخليل .

وقال الوزيرة خلال تصريحات اذاعية لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان عدد الإصابات الجديدة يرفع المصابين بكورونا في فلسطين لـ1229.

وكانت وزارة الصحة برام الله اعلنت الليلة الماضية عن إصابة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 4 إصابات جديدة في محافظة الخليل (3 في مدينة الخليل وإصابة في دورا) و8 إصابات في محافظة بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالأمس 168 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 1196 إصابة حتى أمس.

وقالت الوزيرة كيلة ان الوزارة اخدت 1750 عينة وسيتم الكشف عن نتائج العينات خلال البيان الصحفي الساعة ال11.

وقالت الوزيرة ان اكبر موجة "كورونا" مرت بفلسطين كانت بالأمس بعد تسجيل 168 حالة ، مؤكدة ان السبب الكبير للإصابات يعود نتيجة الإختلاط والتجمعات ،وعدم اتباع اجراءات الوقائية.