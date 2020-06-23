مؤتمر هام لكتائب القسام خلال أيام

­كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مؤتمر صحفي وصف بالهام ستعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس خلال الأيام القادمة.

وأفادت المصادر وفقًا لصحيفة "فلسطين المحلية" أن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة سيضع النقاط على الحروف خلال مؤتمر صحفي بهدف مواجهة خطة "إسرائيل" لاحتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

يُشار إلى أن مصادر مصرية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن اتصالات "إسرائيلية" مصرية، تفيد بوجود مخاوف "إسرائيلية" كبيرة من رد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على خطة احتلال الضفة المعروف إعلاميا بمخطط الضم.

وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية "حد السيف" التي أحبطت الكتائب بموجبها عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة.