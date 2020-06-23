إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة

أفادت مصادر محلية أن عدد من المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة فجر اليوم الثلاثاء 23-6-2020 جراء مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف شرقي مدينة نابلس بعد اقتحامها من قبل مئات المستوطنين.

وأوضحت المصادر أن عملية اقتحام قبر يوسف جاء بدعم وحراسة عسكرية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واشارت مصادر محلية ان عدة اصابات وقعت في محيط قبر يوسف ومدخل مخيم بلاطة وشارع عمان بينها اصابة الشاب حسين حشاش من مخيم بلاطة، وطفلة اصيبت ايضا بالاختناق بالغاز المدمع.

واستمرت المواجهات لعدة ساعات بعد تعزيز قوات الاحتلال بعشرات الجنود من جبل الطور حيث تم رصدهم اثناء نزولهم عبر حي الضاحية.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود رمضان عبيد وتامر درويش، عقب اقتحامها بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وحسب مصادر في الهلال الأحمر فقد سجلت إصابتان بالرصاص المطاطي و8 بالغاز خلال مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، إبراهيم ماخر خميس (18 عاما)، من حي وادي شاهين، ونضال إبراهيم أبو عاهور (41 عاما)، من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.