الطقس اليوم الثلاثاء 23/6/2020- أجواء حارة

قالت دائرة الارصاد الجوية بأن الطقس اليوم الثلاثاء 23/6/2020، حار نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين

وغدا الأربعاء 24/6/2020، يكون الطقس يكون غائم جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 25/6/2020، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة26/6/2020، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج