الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أكثر من شهر مع تنامي مخاوف الفيروس

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ آمن على خلفية زيادة المخاوف من تأخر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة كورونا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.66% ليبلغ 1754.30 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول اليوم الاثنين، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1762.84 دولار وهو أعلى مستوى منذ 18 مايو.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8% ليبلغ عند التسوية 1766.40 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي من شركة "سي إم سي ماركتس": "العزوف عن المخاطرة بشكل عام يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة. السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.35% إلى 17.66 دولار للأونصة بعدما سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 18.01 دولار.

وصعد البلاديوم 1.03% إلى 1930.20 دولار بينما قفز البلاتين 1.8% إلى 820.47 دولار بعد تسجيل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 833.67 دولار.

وأمس الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية شهدتها وتائر الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف سريع للاقتصادات وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.