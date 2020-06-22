إليك طريقة عمل المبروشة اللذيذة مع مكوناتها البسيطة

يواصل الناس البحث على محركات البحث بالانترنت عن طريقة عمل المبروشة، إذ تميزت الحلوى بطعمها اللذيذ والشهي، إضافة إلى سرعة انتشارها بين العائلات العربية.

أما عن طريقة اعداد المبروشة، حيثُ تعتبر طريقة عملها سهلة وبسيطة الاعداد، كما ان مكونات ومقادير المبروشة متوفرة في معظم المطابخ وفي الأسواق التجارية أيضًا.

كما أن طبق المبروشة يضاهي باقي الاطباق على موائد الإفطار، لاسيما في المناسبات العامة والخاصة وكذلك في أعياد الميلاد وغيره، كما ويفضل تناولها الكبار والصغار، وهي محبوبة عند النساء.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يضع لحضراتكم خدمات اعداد الوجبات والمشروبات المختلفة، وفي هذه المقالة وضعنا لكم طريقة عمل المبروشة اللذيذة.

مقادير المبروشة:

1 كوب زبدة لينة

3/4 كوب سكر

2 بيض

3 كوب دقيق، منخول

2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيره فانيلا، سائلة

1 برش قشر ليمون

200 غرام مربى، مرطبان مربى اي نوع تختاريه (انا استخدمت الفراوله)

خطوات عمل المبروشة :

أولاً: في الخطوة الأولى قم بإخفاق الزبدة حوالي دقيقه ثم يضاف السكر بالتدريج ويخفق حتى يصبح الخليط ابيض حوالي دقيقتين او ثلاثة .

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى قم بإضافة اول بيضة مع الاستمرار بالخفق ثم تضاف الفانيليا والبرش والبيضة الثانية مع الخفق حتى يختلطوا.

ثالثًا: في الخطوة الثالثة، قم بتنخيل الدقيق مع البايكنغ باودر والملح ويضاف لخليط الزبدة وتلم العجينة باليد ( لا تعجنيها ولا تستخدمي الخلاط لكي تكون العجينة هشة كالبسكويت)، ويؤخذ ربع العجينة ويلف بنايلون ويوضع بالفريزر.

رابعًا: ثم تمد العجينة الباقية بصينيه وترفع العجينة من عند الاطراف قليلا وتوضع بالبراد أقل شيء نصف ساعة، ثم سخن الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ويجهز الرف الشبكي الوسط .

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإخراج الصينية من البراد وتفرد فوقها المربى ثم يخرج مقدار العجينة الذي وضع بالفريزر ويبرش فوق المربى بحيث تغطى كلها.

سادسًا: في آخر خطوة قم بوضع الصينية بالفرن حتى تحمر الاطراف ثم تحمر من فوق وتخرج وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.

وبهذا قد انتهينا من اعداد المبروشة، ونتنمى لكم العافية والصحة.