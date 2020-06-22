ما هي أفضل أنواع الجبن لمرضى ضغط الدم؟

عادة ما يبتعد مرضى الضغط المرتفع عن تناول الأجبان والأطعمة التي تحتوي على كمية وفيرة من الأملاح، في حين يمكن تناول نوع معين من الجبن المفيدة للصحة. قالت سارة شينكر، اخصائية التغذية الأمريكية، إن تناول جبن الموتزاريلا مفيد لبعض المشكلات الصحية، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وأضافت شينكر، أنه على مرضى الضغط التخلي عن الأجبان لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح على الرغم من وفرتها بالكالسيوم وغيرها من العناصر المفيدة، وفقًا لموقع "إكسبرس".

وأوضحت شينكر: "لكن هناك حل مثالي وهو جبن الموتزاريلا التي تحتوي على نسبة خفيفة من الأملاح وقليلة الدسم". وذكرت اخصائية التغذية الأمريكية: "يقوم الكثير من الأشخاص بالتخلي عن الجبن في نظامهم الغذائي لخفض ضغط الدم، لكن لا حاجة للقيام بذلك، وإذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع في ضغط الدم، فيجب عليك التحكم في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون".

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بالإضافة إلى جبن الموتزاريلا، ينصح أخصائيين التغذية بتناول الجبن الطري وجبن الماعز أو جبنة التوفو لأنها تزود الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه.