انطلاق فعاليات "لحوم الكلاب" في الصين

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مهرجان "لحوم الكلاب" في الصين، في وقت يشهد فيه العالم انتشار لفيروس كورونا المستجد المتلازمة التنفسية لمرض "كوفيد-19).

وأوضحت الصحيفة، أن فعاليات المهرجان في مدينة يولين الواقعة بإقليم "غوانغ شي" جنوبي الصين، ستشهد فيه تناول ما يقارب 10 ألف كلب على مدى عشرة أيام.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من ان تجارة الكلاب تزيد من انتقال المرض الحيواني كما تفاقم خطر تفشي الكوليرا، فيما تروج معتقدات صينية شعبية أن أكل لحوم الكلاب تساعد في تحسين الأداء الجنسي، وإعادة يجري تناولها خلال فصل الصيف.

ويأتي تنظيم فعاليات مهرجات "لحوم الكلاب"، في ظل استمرار جائحة كورونا وانتشاره حول العالم، وحصد مئات الالاف من الأرواح.