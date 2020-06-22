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صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

  • فلسطين اليوم - رياصة
  • 22:46 - 22 يونيو 2020
صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة
تقارير
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ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن اللاعب البوسني "ميراليم بيانيتش" سينتقل للعب مع فريق برشلونة الاسباني، قادمًا من يوفنتوس الايطالي.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي "أرتور ميلو" سينتقل بالاتجاه المعاكس، وذلك بصفقة تبادلية، مشيرةً إلى أن الناديين اتفقا على كامل شروط الصفقة.

ولفتت إلى أن الإعلان الرسمي سيكون قبل يوم 30 يونيو الجاري، مبينةً أن موضوع انتقال "بيانيتش" إلى برشلونة تم بسلاسة.

وتوقعت أنّه تشهد الأندية صفقات تبادلية أكثر، مشيرًا إلى أن يوفنتوس هو المستفيد ماديا من الصفقة.

وقالت إن يوفنتوس سيحصل على "أرتور" فقط، مما يعني ارتفاع قيمته السوقية، مقارنة ببيانيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

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