ماكرون: تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا ومن مصلحة الجميع وقف الحرب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن "من مصلحة الجميع وقف الحرب الدائرة في ليبيا".

وأضاف ماكرون، أنه من الضروري وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، محذرًا من "اللعبة الخطيرة" التي تمارسها تركيا في ليبيا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في باريس، أن تدخل تركيا تخرق فيها كل الالتزامات التي تعهدت بها في برلين، مشدّدًا على أهمية إعادة توحيد المؤسسات الليبية.

ووجه ماكرون، إلى أردوغان رسالة مفادها أن تدخله في الشؤون الليبية لا يجب ان يحصل، مطالبًا الجميع "بالتحلي بالمسؤولية ووقف التدخلات الخارجية".

ويأتي خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون في وقت تشهد فيه الأراضي الليبية حرب بالوكالة بين قوات اللواء خليفة خفتر وقوات فايز السراج المدعوم من تركيا، في حين اتهمت تركيا لـفرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، قد امر طيارين جيشه بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة إذا طلب منهم، في إشارة منه لاستهداف داخل الأراضي الليبية.