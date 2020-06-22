وزير الخارجية السوداني ينفي تصريحات لنظيره الاثيوبي بشأن سد النهضة

نفى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين اليوم الاثنين، تصريحات لنظيره الإثيوبي غيدو أندارغاشيو بخصوص التوافق بين الدول الثلاث على ملء "سد النهضة".

وقال قمر الدين لصحيفة "السوداني": "هذا الحديث ليس صحيحا إطلاقا.. والسودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية ملء السد".

ونفى قمر الدين وجود أي معلومات حول توافق مصر وإثيوبيا على عملية الملء، معتبرا أنه "في حال حدوث ذلك فإنه أمر يخص البلدين، أي أنه غير ملزم للخرطوم".

وجاءت تصريحات الوزير السوداني ردا على تصريحات نظيره الإثيوبي، الذي قال في وقت سابق، إن "مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات".

بدوره، شدد وزير الري السوداني ياسر عباس أمس الأحد، على أن "الخرطوم دعت إلى عدم التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن التفاوض هو الحل الوحيد".