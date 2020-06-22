اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الاثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، تلاها اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، فيما أطلقت الجنود إطلاق النار وقنابل الغاز الخانق.

من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثمانية شبان جراء اعتداء قوات الاحتلال على تظاهرة في الاغوار، منهم أربعة إصابات بالرصاص الحي.

يشار إلى أن معظم مناطق الضفة المحتلة تشهد تظاهرات ومسيرات احتجاجية ضد قرار الاحتلال بـ"ضم" مناطق الاغوار وأخرى الضفة المحتلين، بمساحة 30% من الضفة.