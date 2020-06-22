ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

لماذا أوقفت "بي إن سبورت" بث الدوري الإيطالي؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:23 - 22 يونيو 2020
تقارير
جوال
مشاركة

أعلنت شبكة "بي إن سبورت" القطرية اليوم الاثنين بشكل رسمي، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "Serie A"، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة "beIN MEDIA GROUP" في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".

أضاف البيان: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائما على قنواتنا".

يذكر أن الدوري الإيطالي استئنف يوم السبت الماضي، بعد توقفه منذ أواسط شهر مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات