أسهل طريقة عمل المبروشة في البيت وهذه سر نجاح عملها

يبحث الناس في هذه الفترة عن طريقة عمل حلوى المبروشة في البيت، إذ تعتبر المبروشة من الحلويات التي تتواجد في معظم البيوت، بسبب طعمها اللذيذ والشهي.

فيما تعتبر طريقة عمل المبروشة من الحلويات سهلة التكوين، إذ ما عليك هو توفير مقادير المبروشة والتركيز في خطوات اعدادها التي وفرناها لك في هذه المقالة.

وتقدم المبروشة في المناسبات العامة والخاصة وكذلك في أعياد الميلاد وغيره، ويفضل تناولها الكبار والصغار.

ويبقى موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لأسيادكم خدمات التعرف على مقادير ومكونات الوجبات والمشروبات المختلفة، وفي هذه المقالة سنوفر لكم طريقة عمل المبروشة.

مكونات المبروشة:

1 كوب زبدة لينة

3/4 كوب سكر

2 بيض

3 كوب دقيق، منخول

2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيره فانيلا، سائلة

1 برش قشر ليمون

200 غرام مربى، مرطبان مربى اي نوع تختاريه (انا استخدمت الفراوله)

طريقة عمل المبروشة :

أولاً: في الخطوة الأولى قم بإخفاق الزبدة حوالي دقيقه ثم يضاف السكر بالتدريج ويخفق حتى يصبح الخليط ابيض حوالي دقيقتين او ثلاثة .

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى قم بإضافة اول بيضة مع الاستمرار بالخفق ثم تضاف الفانيليا والبرش والبيضة الثانية مع الخفق حتى يختلطوا.

ثالثًا: في الخطوة الثالثة، قم بتنخيل الدقيق مع البايكنغ باودر والملح ويضاف لخليط الزبدة وتلم العجينة باليد ( لا تعجنيها ولا تستخدمي الخلاط لكي تكون العجينة هشة كالبسكويت)، ويؤخذ ربع العجينة ويلف بنايلون ويوضع بالفريزر.

رابعًا: ثم تمد العجينة الباقية بصينيه وترفع العجينة من عند الاطراف قليلا وتوضع بالبراد أقل شيء نصف ساعة، ثم سخن الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ويجهز الرف الشبكي الوسط .

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإخراج الصينية من البراد وتفرد فوقها المربى ثم يخرج مقدار العجينة الذي وضع بالفريزر ويبرش فوق المربى بحيث تغطى كلها.

سادسًا: في آخر خطوة قم بوضع الصينية بالفرن حتى تحمر الاطراف ثم تحمر من فوق وتخرج وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.

وبهذا قد انتهينا من اعداد المبروشة، ونتنمى لكم العافية والصحة.