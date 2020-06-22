سعر البيتكوين مقابل العملات العربية و العالمية اليوم الاثنين 22/6/2020

سعر البيتكوين اليوم الاثنين 2020/6/22 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية، وننشر لكم هذا التقرير اسعار البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم و اسعار البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم و اسعار البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم و اسعار البيتكوين مقابل الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالى.

وفيما يلي نعرض لكم سعر البيتكوين اليوم الاثنين 2020/6/22 مقابل بعض من العملات العربية الأكثر بحثاً، وجاءت على النحو الأتى:

اسعار البيتكوين مقابل الدولار اليوم

1 بيتكوين = 9,389.4513 دولار امريكي (USD)

1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)

اسعار البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم

1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)

1 (BTC) بيتكوين = 2,887.2250 دينار الكويتي (KWD)

اسعار البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم

1 (EGP) جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)

1 (BTC) بيتكوين = 154,056.6901 جنية المصري (EGP)

اسعار البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم