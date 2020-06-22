خبير يدعو لمشاورات أوسع لبدء العام الدراسي بسيناريو موحد بين الوكالة والحكومة

دعا مسؤول الشؤون التعليمية في إذاعة القدس أ. محمد الحطاب مساء اليوم الاثنين لإجراء مشاورات أوسع وأشمل لبدء العام بسيناريو موحد بين كلٍ من الوكالة والحكومة بما يضمن استيعاب الطلبة للمفاهيم التربوية.

و أوضح الحطاب في تصريح له أن استطلاع آراء خبراء التربية أظهرت عدة تساؤلات من العيار الثقيل بشأن سيناريوهات بدء العام الدراسي في كلٍ من الوكالة والحكومة.

و تساءل ما اذا كان كلٌ من الوكالة والحكومة طرحت السيناريوهات المختلفة بما يوفر عدد الوظائف وفرص تشغيل معلمين جدد.

كما دعا الحطاب لمناقشة سيناريو 30 طالب فقط في كل صف بما يضمن تحسين جودة التعليم واتاحة فرص تشغيل للمعلمين.

وحول السيناريوهات التي طرحتها كل من الوكالة و الحكومة، تساءل مسؤول الشؤون الاجتماعية حول ما اذا كانت السيناريوهات المطروحة تفتح المجال لزيادة انتشار الدروس الخصوصي، خصوصاً أن بعضها لا يناسب التوجيهي والمدارس الخاصة.

و كان مدير التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين فريد أبو عاذرة، أكد في تصريح له اليوم الاثنين أن التصور بما يتعلق ببداية العام الدراسي، مازال تحت الدراسة ولا يوجد أي سيناريو تم اعتماده، لافتاً إلى أن الوكالة تقوم بدراسة معمقة للأمر.

وكشف أبو عاذرة، أن هناك أكثر من سيناريو لبدء العام الدراسي يتم دراسة مدى فعاليتها وإمكانية تطبيقها، لافتاً إلى أن إدارة الأونروا بغزة مازالت تدرس وتناقش الأمر مع الأونروا بعمان، والتعليم والجهات المختصة ولم يتم اعتماد على سيناريو .

يشار الى أن وكيل وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة، زياد ثابت أعلنت في وقت سابق أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع السيناريوهات المحتملة للعملية التعليمية وآليات تنفيذها خلال العام الدراسي القادم، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من المحددات الفنية والإدارية والصحية في ظل جائحة كورونا".

وذكر ثابت أن السيناريوهات تتمثل في التالي:

سيناريو (1): العمل بالتشكيل المدرسي المعتاد سنوياً (معدل 40 طالب في الشعبة) على أساس دوام كامل للطلاب وخطة دراسية كاملة كما هو الحال في الوضع الطبيعي.

سيناريو (2): العمل بمتوسط 20 طالب في الشعبة من خلال تقسيم الشعبة الأصلية إلى شعبتين بحيث تداوم كل منهما 3 أيام أسبوعياً بالتناوب.

سيناريو (3): عدم وجود دوام مدرسي لأي من الطلاب.