الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في فلسطين، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة في الضفة المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي كيلة، ان الوزارة سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 إصابة في مدينة الخليل وإصابة في دورا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 156 إصابة.

وبيّنت الكيلة، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات منذُ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 1184 إصابة.

وذكرت ان وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من جمهورية مصر العربية وعددهم 270 مواطناً، مشيرةً إلى أنه تم تطبيق الحجر عليهم إلى حين ظهور نتائجهم.

وأكدت الكيلة، أن جميع الفحوصات المخبرية كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.