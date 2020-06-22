طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند وهذا سر نجاحها

يبحث الناس في هذه الفترة على طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند، إذ اشتهر طبق البسبوسة بطعمه اللذيذ والشهي، في المناسبات العامة والخاصة واعياد الميلاد وغيره.

وتنتمي حلوى البسبوسة للأطباق الشرقية، فهي من الاطباق المصرية والسورية، حيثُ صعد اسم الحلوى في المطابخ العربية في هذه الفترة، بفضل الثورة التكنولوجية والرقمية على شبكات الانترنت، التي وفرت طريقة اعدادها.

وفي هذه المقالة، لقد وضع موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لحضراتكم مقادير البسبوسة بالسميد وجوز الهند وطريقة عملها في المطبخ، إذ ما عليك ان تتبع باقي المقالة.

مقادير البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

3 أكواب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السمن المذاب.

كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قطر بارد "الشربات".

خطوات عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

اولاً: في الخطوة الأولى قومي بخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً، ثم أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

ثانيًا: ثم اضعي إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً، وبعدها قومي بصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.

ثالثًا: اوضعي الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة، وتترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

رابعًا: في الخطوة النهائية قومي بإخراج الصينية من الفرن، واصب عليها القطر البارد، ورش جوز الهند.

تعرف على القيمة الغذائية للبسبوسة:

إليك القيمة الغذائية لكل حصة من البسبوسة، وهي على النحو التالي:

455 سعر حراري.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

10 غرام بروتين.

8 غرام من الدهون.

مدة طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

وتستغرق عملية تحضير البسبوسة مدة عشرة دقائق، والطهي 30 إلى 40 دقيقة.

طريقة تحضير القطر للبسبوسة:

اولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.

ثانيًا: واطفئي الغاز واضيفي عصير الحامض وماء الورد.

لذلك ننصح ربات البيوت ببعض الأمور الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعرات حرارية عالية، ولتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.