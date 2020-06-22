متى عيد الاضحى المبارك 2020؟

موعد عيد الاضحى 2020.. يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، و الذي فيه تقديساً و تكريماً لاستعداد سيدنا إبراهيم (إبراهيم) للتضحية بابنه كطاعة لأمر الله. ولكن ، قبل أن يتمكن إبراهيم من التضحية بابنه ، قدم الله خروفًا للتضحية بدلاً من ذلك. في ذكرى هذا التدخل ، يتم التضحية بحيوان ، وعادة ما يتم الأغنام ، وتقسم إلى ثلاثة أجزاء. حصة واحدة تعطى للفقراء والمحتاجين ، وحصة أخرى للبيت ، والثالثة للأقارب.

متى عيد الاضحى 2020

في التقويم القمري الإسلامي ، يصادف عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة ، ويستمر لمدة خمسة أيام. في التقويم الدولي (الغريغوري) ، تختلف التواريخ من سنة إلى أخرى تتحول تقريبًا قبل 11 يومًا من كل عام.

تضحية العيد الكبير

وتجدر الإشارة أن الغرض من القرباني أو التضحية في عيد الأضحى ليس حول سفك الدم لمجرد إرضاء الله. إن الأمر يتعلق بالتضحية بشيء يحب المؤمنين أكثر لإظهار إخلاصهم لله. كما أنه من الإلزامي مشاركة لحم الذبيحة في ثلاثة أجزاء متكافئة – للعائلة والأقارب والأصدقاء والفقراء. يحتوي الاحتفال على رسالة واضحة من التفاني واللطف والمساواة. ويقال أن اللحم لن يصل إلى الله ولا الدم ، ولكن ما يصل إليه هو تكريس المصلين.

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توزيع الأضحية

يذكر أن خلال عيد الأضحى ، يُعد توزيع اللحوم بين الناس وترديد التكبير بصوت عالٍ قبل صلاة العيد في اليوم الأول وبعد الصلاة طوال أيام العيد الثلاثة، جزءًا أساسيًا من هذا المهرجان الإسلامي الهام.