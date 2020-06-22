تركيا: السيسي لن يردعنا عن دعم حفاءنا في ليبيا

قال مسؤول تركي، اليوم الاثنين، إن "تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الدخول الصريح في ليبيا، لن يردع بلاده عن دعم حلفاءه في حكومة الوفاق الليبية".

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن أنقرة وطرابلس لن تحيدا عن عزمهما، وأن قوات الوفاق توصل استعدادها للسيطرة على مدينة سرت والجفرة الليبيتين.

وكانت قوات اللواء خليفة حفتر، قد استولت على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب في يناير الماضي.

وفي ذات السياق، أكد نائب الرئيس التركي ياسين أقطاي، ان تدخل الجيش المصري بشكل مباشر وعلني في ليبيا، سيضعها في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال اقطاي في تصريحات اعلامية: إن "السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك".

السبت الماضي، امر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده قاعدة عسكرية مصرية عند حدود ليبيا، طياريه بالاستعداد لأي مهمة خارج البلاد إذ تطلب الأمر، في إشارة لخوض معركة على الأراضي الليبية.