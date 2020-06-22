اجابة امتحان الاحصاء 2020 من شاومينج

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور لمادة الإحصاء التي قام طلاب الثانوية بتأديتها أمس، وسط مخاوف من إنتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتجدر الإشارة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخذت كافة الإجراءات اللأزمة للوقاية من كورونا فيروس، ومن أجل الحفاظ علي سلامة الطلاب، كما تم تعقيم اللجان بشكل تام.

وقام طلاب الصف الثالث الثانوي، بدخول اللجان في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وحرص الأهالي علي التواجد خارج المدارس، للإطمئنأن علي سلامة أبنائم من كورونا الفيروس القاتل.

وكما تسلم طلاب الثانوية أوراق الإمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقاموا الطلاب بحل البوكليت الخاص بالمادة خلال وقت قصير، وقاموا بتلسيم الإجابات من ثم الرحيل، والإستعداد للمواد الآخري.

وقام العديد من الطلاب بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة المصرية من أجل الوقاية من كورونا فيروس، وتم تسليم اللجان كل ما يلزم من عقيم وغيره.

يُمكن لجميع الطلاب تحميل ملف بوكليت الاحصاء بصيغة pdf من هنا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، قد أعلنت عن جدول إمتحانات الثانوية العامة النهائي ونعيج نشره لكم: