خطوات اعداد عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند في 40 دقيقة

تعتبر حلوى البسبوسة من الحلويات التي تنتمي إلى الإطباق الشرقية، إذ اشتهرت البسبوسة بالسميد وجوز الهند بإعجاب السكان، وذلك لمميزاتها الخاصة التي تتميز فيه عند تناول قطة من الحلوى.

فيما تُعد طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند، سهلة وبسيطة ويترتب على الصانع التركيز في خطوات اعدادها، أما مكونات البسبوسة فهي متوفرة في معظم المطابخ العائلية.

ويمكن للأشخاص مهم الكبار والصغار أن يتناولوا حلوى البسبوسة في المناسبات العامة والخاصة في أعياد الميلاد، وبالنسبة لطريقة تحضيرها من مكان إلى مكان آخر، وتنقسم لشقان: بسبوسة مصرية، وأخرى سورية.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الإخباري" يقدم لحضراتكم كافة خدمات إعداد الحلويات والوجبات المختلفة، وفي هذه المقالة وضعنا لكم مكونات وخطوات اعداد حلوى بالبسبوسة بالسميد وجوز الهند.

مكونات البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

3 أكواب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السمن المذاب.

كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قطر بارد "الشربات".

خطوات عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

اولاً: في الخطوة الأولى قومي بخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً، ثم أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

ثانيًا: ثم اضعي إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً، وبعدها قومي بصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.

ثالثًا: اوضعي الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة، وتترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

رابعًا: في الخطوة النهائية قومي بإخراج الصينية من الفرن، واصب عليها القطر البارد، ورش جوز الهند.

تعرف على القيمة الغذائية للبسبوسة:

إليك القيمة الغذائية لكل حصة من البسبوسة، وهي على النحو التالي:

455 سعر حراري.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

10 غرام بروتين.

8 غرام من الدهون.

مدة طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

وتستغرق عملية تحضير البسبوسة مدة عشرة دقائق، والطهي 30 إلى 40 دقيقة.