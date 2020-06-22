معهه صيني يعلن نجاح تجارب للقاح ضد فيروس كورونا

أعلن معهد للأبحاث في الصين، اليوم الاثنين، نتائج مبشّرة في تجارب أولية على البشر، لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام أن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية، والذي يقوم بتجارب سريرية للتوصل لعقار مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أعلن نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضحت أن النتائج الأولية للقاح أظهرت أنه آمن ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

وذكرت الشركة، أن التجارب السريرية للقاح هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".

وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يوما، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

وجمعت نتائج الدراسة لمختلف الأعمار والإجراءات المختلفة والجرعات المختلفة وأوقات الحقن المختلفة بشكل كامل.

وقدمت التجارب التي تعد الأطول مدة في العالم، البيانات الأكثر شمولا، كما أثبتت النتائج أن اللقاح هو الأكثر فعالية مما يوفر بيانات علمية قابلة للتقييم للوقاية من وباء كوفيد-19.