محافظ نابلس يصدر مجموعة من القرارات بشأن تمديد إغلاق المدينة بسب "كورونا"

أكد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، أنه لن يتم تمديد فترة إغلاق المدينة، والتي تنتهي اليوم الاثنين الساعة الثامنة مساءً، موضحًا أن حركة الحياة تعود بالشكل المعتاد مع مراعاة تطبيق شروط الصحة والسلامة الوقائية وفي مختلف نواحي الحياة.

وأعلن رمضان، عن منع إقامة الاعراس وحفلات الاستقبال والتخرج او بيوت العزاء وكل اشكال التجمهر، منعا قاطعاً وفي كل ارجاء المحافظة، مشدّدًا ان من يخالف التعليمات يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعا جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة، وقال: إن "كل من يخالف الإجراءات، سوف نغلق محله ويعرض نفسه للمثول امام القضاء".

وأوضح رمضان، أن طواقم من الشرطة والصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة في المحافظة ومن لم يلتزم سيتم اغلاق محله.

وشدّد على ضرورة الالتزام بشروط السلامة الصحية والوقائية وذلك بالحفاظ على مسافة بين الشخص والاخر، ووضع الكمامة وارتداء القفازات في الاسواق والاماكن العامة والعمل وغيرها، مؤكدًا على انه اجراء اجباري على جميع المواطنين الالتزام به.

وحذّر كل من يحاول بث الشائعات أو انتهاك خصوصية المصابين وأهاليهم، مشيرًا إلى ان قرارات الإغلاق من عدمه تخضع للتقييم المستمر حسب الحالة الصحية ومدى التزام المواطنين.