إصابات برصاص قوات الاحتلال في منطقة الأغوار

أصيب ثمانية مواطنين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء اعتداء الجنود على مسيرة رافضة لخطة "الضم" في منطقة الاغوار شرق الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة أربعة شبان بالرصاص المطاطي وأربعة آخرين بالاختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز الحمراء في الاغوار.

كما وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتم نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن عدد من المواطنين نظموا تظاهرة احتجاجية على مخطط "الضم" الإسرائيلي، الذي يهدف لضم قرابة 30 مئة من مناطق الضفة المحتلة، لسيادة "الإسرائيلية".